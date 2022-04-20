Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.04.2022 15:41
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Melis Özçiğdem, Baran Eraslan, Suat GüzManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Yasin Pehlivan, Çağrı Giritlioğlu, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Sousa), Hakan Barış (Dk. 89 Özgür Çek), Selim Ilgaz (Dk. 58 Erhan Çelenk), Diallo (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Melis Özçiğdem, Baran Eraslan, Suat Güz

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Landre, Yasin Pehlivan, Çağrı Giritlioğlu, Kouter, Gakpa (Dk. 89 Sousa), Hakan Barış (Dk. 89 Özgür Çek), Selim Ilgaz (Dk. 58 Erhan Çelenk), Diallo (Dk. 73 Tabekou), Ozegovic (Dk. 73 Okan Eken)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe (Dk. 26 Hüseyin Karabey), Batuhan İşçiler, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Nwankwo (Dk. 88 Sedat Dursun), Kore, Otoo (Dk. 46 Oğuzhan Aynaoğlu), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 46 Ambrose)

Goller: Dk. 64 Gakpa (Penaltıdan), Dk. 86 Tabekou, Dk. 88 Okan Eken (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 44 Kore, Dk. 54 Nwankwo, Dk. 61 Hüseyin Karabey (Balıkesirspor), Dk. 54 Yasin Pehlivan (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor: 3-0 Manisa Futbol Kulübü - Balıkesirspor: 3-0

Yasin Pehlivan, Baran Eraslan, Hakan Barış, Özgür Çek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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