Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.04.2022 18:11
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur SarıMKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Cemal Alpay, Abdullah Uğur Sarı

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Mehmet Murat Uçar, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu (Dk. 64 Alperen Babacan), Yasin Güreler (Dk. 82 Pinto), Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 64 Ali Kaan Güneren), Geraldo, Zahid, Chahechouhe (Dk. 64 Ariyibi), Cem Ekinci (Dk. 64 Eren Derdiyok)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Rıdvan Koçak, Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek (Dk. 81 Ahmet Dereli), Recep Aydın (Dk. 81 Feyttullah Gürlük), Şeref Özcan (Dk. 70 Yusuf Can Esendemir), Hüsamettin Yener (Dk. 70 Sami Satılmış)

Goller: Dk. 9 ve 58 Şeref Özcan, Dk. 40 Hüsamettin Yener, (Altınordu), Dk. 45 Geraldo, Dk. 90+1 Ariyibi (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Dk. 55 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 62 Kubilay Aktaş (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 3 Volkan Fındıklı, Dk. 45+4 Ahmet İlhan Özek, Dk. 71 Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Dk. 50 Şahverdi Çetin, Dk. 80 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, deplasmanda lider MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi.

Maçın 72. dakikasında MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Eren Derdiyok'un kullandığı penaltıyı kaleci Serhat Öztaşdelen soluna uzanarak kurtardı.

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Ali Kaan Güneren, Alperen Babacan, Yusuf Abdioğlu, Abdullah Uğur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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