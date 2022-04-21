Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

21.04.2022 19:04
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni AdanaHakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün KamacıAdanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Cihan Aydın, Oğuz Kağan Çalışır, Ogün Kamacı

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Donkor, Evren Korkmaz, Roche, Fıratcan Üzüm, İbrahim Aksu (Dk 46 Bruns), Benasser (Dk. 90+3 Efe Tatlı), Celil Yüksel, İsmail Erdoğan, Tetteh (Dk. 8 Eren Karadağ, Dk. 90+6 Ahmethan Köse), Ciss

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Yunus Emre Çift, Bateau (Dk. 68 Berk Taşkın), Osman Çelik, Soner Gönül, Savicevic (Dk. 81 Cihan Kahraman), Hasan Kılıç (Dk. 81 Tallo), Ali Ülgen, Yasin Öztekin (Dk. 46 Kayamba), Fofana, Tomane

Gol: Dk. 46 Bruns (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 77 Soner Gönül, Dk. 85 Osman Çelik, Dk. 88 Cihan Kahraman (Yılport Samsunspor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
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Evren Turhan: 'Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok' Evren Turhan: 'Eskiden para yok, kalite vardı. Şimdi para var, kalite yok' Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi

İsmail Erdoğan, Cihan Aydın, Oğuz Kağan , Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika


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