Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

01.05.2022 17:56
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem ÖzbayMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 67 Şahverdi Çetin), Abdullah Durak, Geraldo (Dk. 39 Ariyibi), Chahechouhe (Dk. 81 Eren Derdidyok), Murat Uçar (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem Özbay

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 67 Şahverdi Çetin), Abdullah Durak, Geraldo (Dk. 39 Ariyibi), Chahechouhe (Dk. 81 Eren Derdidyok), Murat Uçar (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Owusu (Dk. 67 Cem Ekinci)

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Melih Altıkulaç (Dk. 18 Soner Gönül), Hasan Kılıç (Dk. 18 Berk Taşkın), Cihan Kahraman, Polat Yaldır (Dk. 46 Yasin Öztekin), Savicevic, Fofana, Tomane (Dk. 73 Tallo)

Sarı kartlar: Dk. 10 Melih Altıkulaç, Dk. 41 Cihan Kahraman, Dk. 66 Ali Ülgen (Yılport Samsunspor), Dk. 40 Yusuf Abdioğlu, Dk. 45+1 Murat Uçar (MKE Ankaragücü)

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertli ekipte futbolcular, teknik heyet ve tribünleri dolduran taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

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Alperen Babacan, Yusuf Abdioğlu, İshak Çakmak, Erdem Özgenç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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