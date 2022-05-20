Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

20.05.2022 22:24
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Temel, Suat GüzBalıkesirspor: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç (Dk. 46 Batuhan İşçiler), Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit Kurnaz (Dk. 46 Berkay Aykurt), Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey, Görkem Altun, Hasan Can Bingül (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Temel, Suat Güz

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç (Dk. 46 Batuhan İşçiler), Muhammed Ali Doğan, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit Kurnaz (Dk. 46 Berkay Aykurt), Güney Çelik Keleş, Hüseyin Karabey, Görkem Altun, Hasan Can Bingül (Dk. 71 Arda Göroğlu), Bedirhan Kolkoparan (Dk. 71 Hasan Turhan Türker), Cumali Bişi (Dk. 46 Berk Tosun)

Eyüpspor: Kubilay Anteplioğlu, Yalçın Kılınç, Timur Temeltaş, Taşkın İlter (Dk. 78 Enes Ersoy Öztürk), Buatu (Dk. 68 Mohammed), Mehmet Uslu, Mete Kaan Demir (Dk. 68 Umut Bulut), Sekidika, Mikail Okyar, Bekir Yılmaz (Dk. 46 Ahmed Ildız), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Oğulcan Çağlayan)

Goller: Dk. 6 Mete Demir, Dk. 37 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 75 Sekidika (Eyüpspor)

Sarı kart: Dk. 61 Berk Tosun (Balıkesirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve normal sezonun son haftasında Eyüpspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 yendi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Muhammed Ali Doğan, Sedat Yiğit, Balıkesir, Spor, Son Dakika

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