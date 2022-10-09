Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

09.10.2022 20:56
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Ömer Faruk Turtay, Burak Cansız, Mert BulutAltaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 83 Samet Emre Gündüz), Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici (Dk.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Burak Cansız, Mert Bulut

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Asım Hamzaçebi (Dk. 83 Samet Emre Gündüz), Ömer Şişmanoğlu, Okan Derici (Dk. 83 Bekir Turaç Böke), Oğuz Yılmaz, Erdal Akdari, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu

Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Hasan Hatipoğlu, Görkem Bitin (Dk. 85 Oltan Karakullukçu), Regattin (Dk. 90 Enes Keskin), Ali Han Tunçer (Dk. 63 Gökcan Kaya), Ahmet Yazar (Dk. 85 Samet Asatekin), Berkay Sülüngöz, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Ferhat Öztorun

Gol: Dk. 75 Berkay Sülüngöz (Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Berkay Sülüngöz, Dk. 90+3 Enes Keskin, Dk. 90+4 Erdem Özgenç (Pendikspor), Dk. 54 Hakan Çinemre, Dk. 71 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 79 Emre Sağlık, Dk. 90+4 Muhammed Gönülaçar (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında Pendikspor'a 1-0 yenildi.

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Kaynak: AA

Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Denizlispor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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