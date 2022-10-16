Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Eren Özyemişcioğlu, Oğuz Terzi, Sezgin Çınar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo, Emirhan Aydoğan, Woolery (Dk. 62 Roshi), Donkor, Nalepa (Dk. 88 Banza Kanianga), Hakan Yavuz (Dk. 62 Yasin Pehlivan), Ozan Sol (Dk. 74 İsmail Erdoğan), Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı (Dk. 88 Çağlayan Menderes), Ümit Kurt
Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse (Dk. 85 Pedro Nuno), Tetteh (Dk. 77 Sacko), Hakan Yeşil, Hakkı Türker (Dk. 77 Berkan Fırat), Burak Çoban, Jallow (Dk. 85 Metehan Altunbaş), Burak Can Çamoğlu, Roche, Emre Kaplan
Goller: Dk. 7 ve 27 Tetteh (Adanaspor), Dk. 43 Kasongo, Dk. 66 Emirhan Aydoğan, Dk. 81 Donkor (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Roshi, Dk. 90 Hurşit Taşcı (Sakaryaspor), Dk. 80 Emre Kaplan (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 3-2 yendi.
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