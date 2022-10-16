Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.10.2022 17:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil TunçMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Traoreİstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil,...

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Traore

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 26 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Biglia (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-İstanbulspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 1-0 önde tamamladı.

26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Mahmut Tekdemir, Mehmet Yeşil, Deniz Türüç, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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