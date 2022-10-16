Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, İlker Takpak, Cemil Tunç
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Traore
İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Mehremic, Rroca, Muammer Sarıkaya, Oğuzhan Berber, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz
Gol: Dk. 26 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 44 Biglia (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yapılan Medipol Başakşehir-İstanbulspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım, 1-0 önde tamamladı.
26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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