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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.11.2021 18:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OkMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 73 Lima), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Zulj), Tolga Ciğerci, Gulbrandsen (Dk. 73 Aleksic), Berkay Özcan (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 73 Lima), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Zulj), Tolga Ciğerci, Gulbrandsen (Dk. 73 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 61 Caiçara), Chadli, Okaka

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Ulvestad (Dk. 90+2 Camara), Fajr, Pedro Henrique (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Gradel, Kayode (Dk. 65 Leke James)

Goller: Dk. 17 Gulbrandsen, Dk. 24 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Ömer Ali Şahiner, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 78 Chadli, Dk. 90+2 Duarte, Dk. 90+6 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Goutas, Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

58. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 59'uncu dakikada konuk ekip, farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ve kaleci Volkan Babacan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

81. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Kerem Atakan Kesgin'in ortasında Pedro Henrique, kafayla topu indirdi. Ceza alanında topu önünde bulan Leke James'in sağ çaprazdan dönerek şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Ömer Ali Şahiner, Volkan Babacan, Mete Kalkavan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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