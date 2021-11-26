87. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Umut Bozok'un vuruşunda, kaleci Muric topu ayaklarıyla kornere çeldi.

86. dakikada ceza sahası dışında topu kontrol eden Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda, direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa, 0-0 berabere kaldı.

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