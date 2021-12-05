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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.12.2021 16:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın ÖgelGZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Traore, Favio, Süleymanov, Diabate, Sergio, BaldeVavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner...

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Traore, Favio, Süleymanov, Diabate, Sergio, Balde

Vavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Karamoh, Bertolacci, Emre Mor, Pesic

Gol: Dk. 28 Pesic (Vavacars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, deplasmanda GZT Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

20. dakikada Balde'nin ara pasında Diabate, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu köşeden kornere çeldi.

28. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta GZT Giresunspor defansı ceza sahası içerisinde topa müdahale edemedi. Arka direkte boş pozisyondaki Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük, İbrahim Çağlar, Arda Kardeşler, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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