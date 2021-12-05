Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Arda Kardeşler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Saygın Ögel
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Aziz Eraltay, Perez, Traore, Favio, Süleymanov, Diabate, Sergio, Balde
Vavacars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Karamoh, Bertolacci, Emre Mor, Pesic
Gol: Dk. 28 Pesic (Vavacars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük, deplasmanda GZT Giresunspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
20. dakikada Balde'nin ara pasında Diabate, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Viviano topu köşeden kornere çeldi.
28. dakikada Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta GZT Giresunspor defansı ceza sahası içerisinde topa müdahale edemedi. Arka direkte boş pozisyondaki Pesic'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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