Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük- İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir- Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor- Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor- Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Kaynak: AA
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