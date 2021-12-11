Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Hakan Yemişken
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Biglia, Emre Mor, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Karamoh, Pesic
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Goller: Dk. 12 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 29 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.
12. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Burak Bekaroğlu'nun ara pasında rakibinden topu kurtaran ve ceza sahasına giren Pesic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
29. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği sağladı. Hedenstad'ın kaptırdığı topu önünde bulan Cikalleshi, pasını sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Amar Rahmanovic ile buluşturdu. Rahmanovic'in penaltı noktası civarından çıkardığı sert şutta top ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
Kaynak: AA
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