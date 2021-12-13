Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0'lık skorla mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, son haftalarda iyi oynadıklarını, Galatasaray karşısında da iç sahada oynamanın avantajını iyi kullandıklarını söyledi.

Otyakmaz, stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Son haftalarda iyi futbol oynayarak kazanıyoruz. Bugün de iç sahada oynamanın avantajını değerlendirmek istedik. Çok şükür takımımızın vermiş olduğu mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Yine geçen seneki gibi maçların yoğunluğu ve sakatlıklardan kurtulunca takımımız kendi kimliğine bürünüyor ve sonuç almaya başlıyoruz. İnşallah geçen seneki gibi yenilmezlik serimiz devam eder." diye konuştu.

Otyakmaz, Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın mukavelesinde " Beşiktaş'a giderse serbest kalır" şeklinde bir madde olup olmadığı yönündeki soruya ise "Öyle bir mukavele yok ama Rıza hocanın Beşiktaş için çok özel olduğunu biliyoruz. Böyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardım olacağımın sözünü verdim. Herhangi bir yazılı söz yok ama bizim sözümüz söz. Eğer öyle bir şey olursa kolaylık sağlar, yardımcı oluruz. Ama böyle şartlarda kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini sanmıyorum." ifadelerini kullandı.