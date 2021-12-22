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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

22.12.2021 20:54
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Hakan Yemişken, Furkan ÜrünGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Pehlivan, Maxim, Figueiredo, Muhammet DemirAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Hakan Yemişken, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Tosca, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Pehlivan, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Novais, Davidson, Diedhiou

Sarı kart: Dk. 15 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Son çizgisine yakın noktadaki Kitsiou'nun kale önüne doğru yolladığı pasla buluşan Muhammet Demir'in kullandığı şutta, top sol kale direğinden döndü.

20. dakikada konuk ekibin orta sahadan gelişen atağında, ceza yayındaki Davidson'un ara pasıyla ceza sahası içinde buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı sağ çaprazındaki Diedhiou'ya gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay Güveç topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solunda çektiği şutta, top kale direğinin dibinden auta çıktı.

24. dakikada Figueiredo'nun son çizgiye inerek kullandığı ortasında, göğsüyle topu indiren Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale dibindeki Juanfran meşin yuvarlağı kafasıyla uzaklaştırdı.

39. dakikada Gaziantepli Figueiredo'nun ceza sahasının sol köşesinde yaptığı ortasını karşılayan Djilobodji, meşin yuvarlığı kafasıyla kalenin sağına gönderdi. Kaleci Serkan Kırıntılı, zorlukla uzandığı topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.

Halil İbrahim Pehlivan, Aytemiz Alanyaspor, Serkan Kırıntılı, Furkan Soyalp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika Spor


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