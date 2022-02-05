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Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.02.2022 14:32
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan DedeşGaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Tosca, Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan, (Dk 27 Hamza Mendyl), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Maxim, Kitsiou, VetrihDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Alpaslan Dedeş

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Furkan Soyalp, Tosca, Muhammet Demir, Halil İbrahim Pehlivan, (Dk 27 Hamza Mendyl), Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Maxim, Kitsiou, Vetrih

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Cofie, Goutas, Yatabare, Pedro Henrique, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Fayçal Fajr, Caner Osmanpaşa

Goller: Dk. 6 ve Dk.40 Djilobodji, Dk. 12 Muhammet Demir (Gaziantep FK), Dk. 29 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk.45 Muhammet Demir (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Sağ taratan atak gelişen ev sahibi takımda Figueiredo yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ortasında direkten dönen topa Djilobodji'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

12. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Gaziantep FK'nın pozisyonunda Kitsiou'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Muhammet Demir, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 2-0

19. dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşunda top auta çıktı.

29. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Faysal Fajr'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Goutas, topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1

39. dakika ev sahibi takım gole yaklaştı. Figueiredo'nun topuk pasında Muhammet Demir'in biraz sürdükten sonra çektiği şutu kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi takım farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Muhammet Demir'in vuruşunda kaleciden dönen topu Djilobodji, ağlarla buluşturdu. 3-1

45. dakikada Figueiredo sağ kanattan aldığı topu Kitsiou'nun önüne bıraktı. Ceza sahası dışından Kitsiou'nun vuruşunda topu ağlara gitti. VAR incelenmesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın ilk devresi Gaziantep FK'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Ali Şaşal Vural, Muhammet Demir, Sivasspor, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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