Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

28.02.2022 22:10
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet KısalKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic (Dk. 90+4 Donk), Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 60 Travnik), Hajradinovic, Fall (Dk. 60 Mabil), Mortadha, Umut Bozok (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Spajic (Dk. 90+4 Donk), Tarkan Serbest, Hadergjonaj, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric (Dk. 60 Travnik), Hajradinovic, Fall (Dk. 60 Mabil), Mortadha, Umut Bozok (Dk. 60 Muleka)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai, Zajc (Dk. 90 Valencia), Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 81 Pelkas), Arda Güler (Dk. 66 Mert Hakan Yandaş), Rossi, Berisha (Dk. 66 Serdar Dursun)

Goller: Dk. 6 Zajc, Dk. 90+1 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 67 Muleka (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Mabil (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 48 Eysseric, Dk. 90+3 Evren Eren Elmalı, Dk. 90+4 Spajic, Dk. 90+7 Donk (Kasımpaşa), Dk. 86 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

67. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Mabil, son çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Muleka'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

82. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Szalai, meşin yuvarlağı bekletmeden arka direkteki Serdar Dursun'a gönderdi. Serdar'ın yerden sert gelen ortaya istediği vuruşu yapamaması üzerine meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının sağından yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Zajc'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun ceza sahasına uzun ortasında Valencia'dan seken topu Tarkan Serbest uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Szalai'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Recep Tayyip Erdoğan, Mete Kalkavan, Tarkan, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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