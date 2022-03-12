Çaykur Rizespor: 3-1 - Son Dakika

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Sarper Barış Saka, Volkan Ahmet Narinç, Hakan YemişkenKASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Ben Ouannes, Doğucan Haspolat (Dk. 90+4 Tunay Torun), Eysseric (Dk. 87 Aabid), Fall (Dk. 90+4 Ahmet Engin), Hajradinovic, Mabil (Dk. 61 Umut Bozok), MulekaÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan- Baiano, Selim Ay, Holmen, Eren Albayrak (Dk. 46 Cemali Sertel), Phiri, Gedson Fernandes (Dk. 80 Sabo), Bolasie (Dk. 57 Yusuf Sarı), Boldrin (Dk. 77 Deniz Hümmet), Boyd, Cisse (Dk. 77 Pohjanpalo)GOLLER: Dk. 27 Mabil, Dk. 71 Umut Bozok, Dk. 74 Fall (Kasımpaşa), Dk. 65 Selim Ay (Çaykur Rizespor)SARI KART: Tarkan Serbest (Kasımpaşa)KIRMIZI KART: Dk. 86 Baiano (Çaykur Rizespor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 29'uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Mabil, 71'inci dakikada Umut Bozok ve 74'üncü dakikada Fall kaydetti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 65'inci dakikada Selim Ay'dan geldi. Çaykur Rizespor'da Baiano, 86'ncı dakikada direkt kırmızı kart gördü.27'nci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rizespor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Ben Ouannes topu çizgide tutup, sol kanattaki Mabil'e çevirdi. Ceza sahası dışında sol tarafta rakibinden sıyrılan Mabil, uzak direğe yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.34'üncü dakikada Eysseric'in aşırtma pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ben Ouannes'in sert şutunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.37'nci dakikada Eysseric'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Muleka, kaleci Gökhan'ı geçtikten sonra vuruşunu yaptı. Ağlara yönelen topu Holmen son anda kayarak kornere gönderdi.Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.57'nci dakikada Boyd'un sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Cisse'nin gelişine bekletmeden yaptığı vuruşta yerden seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Ertuğrul kornere tokatladı.62'nci dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Umut Bozok'un arapasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Muleka'nın şutunda kaleci Gökhan ayağıyla meşin yuvarlağı kurtararak gole izin vermedi.65'inci dakikada Çaykur Rizespor eşitliği yakaladı. Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde önce Holmen daha sonra Cisse meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı. Topu önünde bulan Selim'in vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin oradan ağlarla buluştu: 1-1. 71'inci dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Eysseric'in pasıyla orta alandan topla birlikte hareketlenen Hajradinovic, savunma arkasına sarkan Umut'u gördü. Umut'un meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.74'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Selim'in hatalı pasında topu kapan Hajradinovic, sol kanattan ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Altıpas üzerine hareketlenen Fall'ın ayağıyla dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1. 87'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Baiano, Umut Bozok'a yaptığı sert faulün ardından hakem tarafından direkt kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Kasımpaşa, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor: 3-1 - Son Dakika