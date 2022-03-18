Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Balkovec, Burak Bekaroğlu, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Toure, Emre Mor, Pesic
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Uğur Demirok, Cardoso, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Ramazan Civelek, Bertolacci, Thiam, Gavronovic
Goller: Dk. 10 ve 35 Emre Mor (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.
10. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Mor'un şutunda, savunmada Hosseini'ye çarpan top yan direğe de çarparak ağlara gitti.
25. dakikada Bistrovic'in pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in vuruşunda top Bilal Bayazıt'dan döndü. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
35. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'e çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Mor, sağ çaprazdan yaptığı şık aşırma vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.
VavaCars Fatih Karagümrük, maçın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
Kaynak: AA
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