Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.03.2022 19:50
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone ParkHakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker TakpakBeşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Güven Yalçın, Larin, BatshuayiAtakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan, Ghezzal, Güven Yalçın, Larin, Batshuayi

Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Diouf

Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 45 Al Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.

16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.

41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 Hatayspor: 1 (İlk yarı) Batshuayi golü attı, top değişti! Batshuayi golü attı, top değişti!

Rıdvan Yılmaz, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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