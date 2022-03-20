Galatasaray: 3-1 - Son Dakika
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Galatasaray: 3-1

20.03.2022 18:06
Galatasaray: 3-1

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Özel, Yusuf BozdoğanGAZİANTEP FK: Günay Güvenç – Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 89 Massaoudi), Sagal, Maxim, Figueiredo (Dk. 90 Mirza Cihan), Muhammet Demir (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Özel, Yusuf BozdoğanGAZİANTEP FK: Günay Güvenç – Djilobodji, Tosça, Caulker, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz (Dk. 89 Massaoudi), Sagal, Maxim, Figueiredo (Dk. 90 Mirza Cihan), Muhammet Demir (Dk. 83 Furkan Soyalp)  GALATASARAY: Muslera - Semih Kaya, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 77 Barış Alper Yılmaz), Morutan (Dk. 68 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Gomis  GOLLER: Dk. 45+4 Djilobodji, Dk. 71 (P) Maxim, Dk. 81 Figueiredo (Gaziantep FK), Dk. 34 Gomis (Galatasaray)SARI KARTLAR: Morutan, Gomis, Emre Kılınç (Galatasaray)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.2'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet Demir ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluştu. Muhammet'in vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.18'inci dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Semih Kaya'nın ceza alanı içerisine gönderdiği ortaya müsait pozisyondaki Gomis'in kontrol ederek vuruşu auta çıktı. 23'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ara pasında topla buluşan Kitsiou kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kitsiou'nun vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.34'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktüroğlu, rakibinden sıyrılıp topu Morutan'a görderdi. Morutan'ın ceza alanı içinden kaleye şutu savunmadan döndü. Pozisyonun devamında müsait pozisyondaki Gomis topu ağlara gönderdi: 0-1.44'üncü dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında Berkan topu sürükleyerek ceza sahası çizgisine kadar geldi. Berkan'ın vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.45+4'üncü dakikada Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim'in ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Djilobodji'nin bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 1-1.50'inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim'in ceza alanına yerden pasında Figueiredo'nun vuruşu az farkla auta çıktı.64'üncü dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile oynadı. Gomis'in pasında topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası içerisinden şutunu kaleci Günay kornere çeldi.69'uncu dakikada ceza alanı içerisinde Berkan'ın Figueiredo'ya müdahalesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.71'inci dakikada topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.74'üncü dakikada orta alandan gelişen Galatasaray atağında topu taşıyan Kerem Aktürkoğlu Gomis ile oynadı. Müsait pozisyondaki Gomis'in vuruşunda topu kaleci Günay çıkardı.81'inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim rakibinden sıyrılıp Figueiredo'ya pas verdi. Topu göğsü ile kontrol eden Figueiredo'nun şutu ağlara gitti: 3-1Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

- Gaziantep
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
Galatasaray: 3-1
YORUMLAR
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Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'a yenildi Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'a yenildi Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 3-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray: 3-1 - Son Dakika
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