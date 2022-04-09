Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.04.2022 21:35
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Deniz Caner ÖzaralGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Caulker, Ertuğrul Ersoy, Sagal, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Kitsiou, Muhammet Demir, FigueiredoTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Denswil, Hamsik,...

Stat: Kalyon

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosca, Caulker, Ertuğrul Ersoy, Sagal, Maxim, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Kitsiou, Muhammet Demir, Figueiredo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Denswil, Hamsik, Dorukhan Toköz, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Visca, Cornelius

Sarı kart: Dk. 45+2 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

18. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattan gelişen atağında, Sagal'ın gönderdiği topla ceza yayının önünde buluşan Muhammet Demir'in şutunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

19. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Visca'nın ortasında Cornelius topa kafayı vurdu. Direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.

27. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Figueiredo'nun ceza yayına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kitsiou, ceza sahası önünde topu Figueiredo'ya verdi. Bu futbolcunun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

45+1. dakikada ceza sahası önündeki Hamsik'in pasında topla buluşan Nwakaeme'nin sert vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
500
Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 3 Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Muhammet Demir, Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
21:22 Ronaldo maç sonrası sinirlerine hakim olamadı! Everton taraftarının telefonunu paramparça etti
21:01 Sokak müzisyenleri ile bazı vatandaşlar arasında "Ramazan ayında alkol içemezsiniz" tartışması yaşandı
20:58 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City atağa geçti! Deplasmanda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti
20:37 Baba tartıştığı oğlunu satırla keserek öldürdü
20:34 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 986 yeni vaka tespit edildi
20:32 Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasında neler oluyor! İlk yarıda 4 gol var
20:30 Bordo-mavililer maça etkili başladı! Gaziantep savunmada
20:29 AK Partili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklama: Çırpınırdı Karadeniz şarkısını söylediğim için bana "Pis faşist" diyerek dayak attılar
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 21:44:04. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement