Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

01.05.2022 21:18
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Ali TunaGöztepe: Piric, Murat Paluli, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Baku, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Lourency, JahovicÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Emirhan Topçu, Ponck, Eren Albayrak,...

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Ali Tuna

Göztepe: Piric, Murat Paluli, Atakan Çankaya, Kahraman Demirtaş, Moubandje, Baku, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Lourency, Jahovic

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Emirhan Topçu, Ponck, Eren Albayrak, Bolasie, Fernandes, Phiri, Yusuf Sarı, Sabo, Cisse

Goller: Dk. 8 Baku (Göztepe), Dk. 16 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 19 Cisse, Dk. 34 Fernandes (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 11 Lourency (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısını konuk ekip 3-1 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Göztepe öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın yaptığı ortada ceza sahası içindeki Baku'nun kaleye göndermek istediği topu kaleci Gökhan Akkan müdahale etti. Ancak topa tekrar sahip olan Baku'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

11. dakikada Bolasie'nin pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Cisse'nin şutunda kaleci Piric'ten dönen meşin yuvarlağı bir kez daha kaleye göndermek isteyen Cisse'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

16. dakikada Çaykur Rizespoe eşitliği sağladı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada Kahraman'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Yardımcı hakem, Yusuf Sarı'nın orta yaptığı pozisyonda topun dışarı çıktığını bildirdi. VAR'da incelenen pozisyon sonrasında hakem Volkan Bayarslan golü geçerli saydı: 1-1.

19. dakikada Çaykur Rizespor üstünlük kurdu. Yusuf Sarı'nın topla kaleye yöneldiği pozisyonda Atakan'ın müdahale ettiği topla buluşan Cisse, Kahraman'dan sıyrılıp meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

22. dakikada Moubandje'nin sağ kanattan yaptığı ortada arka tarafta topa iyi yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan topu son anda kornere uzaklaştırdı.

34. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Sarı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Çaykur Rizespor, 3-1 önde bitirdi.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Altay, Süper Lig'de 5 hafta aradan sonra kazandı Altay, Süper Lig'de 5 hafta aradan sonra kazandı Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır Göztepe, Çaykur Rizespor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Volkan Bayarslan, Murat Paluli, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


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