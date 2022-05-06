Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

06.05.2022 20:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: KalyonHakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan KarabalcıkGaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Oğuz Ceylan, Maxim, Mirza Cihan, FigueiredoYukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Attamah, Onur Bulut, İbrahim...

Stat: Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Hakan Karabalcık

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Sagal, Doğan Erdoğan, Recep Niyaz, Oğuz Ceylan, Maxim, Mirza Cihan, Figueiredo

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Attamah, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Campanharo, Gökhan Sazdağı, Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, İlhan Parlak (Dk. 39 Karahan Yasir Subaşı)

Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 27 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 45+2 İbrahim Akdağ, Dk. 45+3 Karahan Yasir Subaşı (Yukatel Kayserispor)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

8. dakikada Yukatel Kayserispor gole yaklaştı. Köşe vuruşunu kullanan Onur Bulut'un ortasıyla kale önünde buluşan Campanharo'nun kafa vuruşunda topu kaleci Günay Güvenç çeldi.

25. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanattan gelişen atağında ise Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Figueiredo'nun çektiği şutu kaleci Lung sola uzanarak elleriyle uzaklaştırdı.

26. dakikada konuk ekip İlhan Parlak ile golü buldu. Yukatel Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında, İbrahim Akdağ'ın açtığı ortayı kafayla karşılayan İlhan Parlak meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada ev sahibi takım beraberliği sağladı. Orta sahadan gelişen Gaziantep FK'nın atağında Maxim'in ceza sahası önünden şutunda top kaleci Lung'un solundan ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Kayserispor'dan sağlık bilgilendirmesi Kayserispor'dan sağlık bilgilendirmesi Gaziantep ile Kayserispor 6. randevuda Gaziantep ile Kayserispor 6. randevuda

Günay Güvenç, Recep Niyaz, Kayserispor, Maxim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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