Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika
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Trabzonspor: 1-1

06.05.2022 22:05
Trabzonspor: 1-1

STAT: Yeni HatayHAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Furkan ÜrünATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Sadık Baş, Isaac Sackey (Dk. 29 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Sam Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 46 Benzia), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 76 Kahraba), El Kaabi (Dk.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bilal Gölen, Furkan ÜrünATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Sadık Baş, Isaac Sackey (Dk. 29 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Sam Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 46 Benzia), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 76 Kahraba), El Kaabi (Dk. 65 Diouf), Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 76 Muhammed Mert)TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir (Dk. 80 Dorukhan Toköz), Bakasetas, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Visca), Murat Cem Akpınar (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Kouassi (Dk. 46 Cornelius), Djaniny (Dk. 72 Nwakaeme)GOLLER: Dk. 90+4 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 48 Djaniny (Trabzonspor)SARI KART: Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 36'ncı haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. 10'uncu dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Hataysporlu Boudjemaa ile Ahmetcan Kaplan arasında ceza sahası içinde yaşanan pozisyonla ilgili orta hakem Volkan Bayarslan, 'VAR' tavsiyesinin ardından kenara geldi yaşanan pozisyonu monitörden izleyip, müdahaleyi tespit etti ve beyaz noktayı gösterdi.11'inci dakikada Trabzonspor'un kullanacağı penaltıda topun başına geçen Bakasetas sol ayağıyla vuruşunu yaptı, soluna uzanan kaleci Munir, topu kurtardı.13'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Munir topu kornere çeldi.30'uncu dakikada atak geliştiren Trabzonspor'da Bakasetas sağ kanattan ortayı yaptı. Kale sahası içinde boş durumda olan Berat topa dokundu fakat meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.35'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Bakasetas sol ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti.38'inci dakikada atak geliştiren Atakaş Hatayspor'da Bertuğ Özgür, sağ kanattan ortayı yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında El Kaabi kafayı vurdu, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.İlk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.48'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Berat'ın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Djaniny, ceza alanına girdi. Djaniny, sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.64'üncü dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Bakasetas ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Vitor Hugo kafayı vurdu, top yandan dışarı çıktı.74'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Visca sağ kanattan yerden ortaladı. Ceza sahası içinde Cornelius topa dokundu, kaleci Munir topu kontrol etti.90'ıncı dakikada gelişen Trabzonspor atağında, sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Bakasetas ortayı yaptı. Ceza sahası içinde Cornelius kafayı vurdu, kaleci Munir topu kurtardı.90+4'üncü dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, Adekugbe sol kanattan yerden ortaladı. Kale sahası ön çizgisi üzerinde Douf topa sağ ayağıyla dokundu ve meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'ın solundan ağlarla buluştu. İlk önce ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı fakat 'VAR' incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

- Hatay
Trabzonspor: 1-1
Trabzonspor: 1-1
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Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Hatayspor: 1 Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Volkan Bayarslan, Trabzonspor, Sadık Baş, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor: 1-1 - Son Dakika
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