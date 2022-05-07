Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.05.2022 16:52
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin AltayVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, PesicGöztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Arslanagic, Mihojevic,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, Pesic

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Arslanagic, Mihojevic, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Halil Akbunar, Di Santo

Gol: Dk. 31 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 41 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 1 Göztepe: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Göztepe: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Göztepe: 0 (Maç devam ediyor)

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Karagümrük, Kerim Alıcı, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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