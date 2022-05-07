Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Mustafa Sönmez, Selahattin Altay
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Jimmy Durmaz, Ahmed Musa, Emre Mor, Borini, Pesic
Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Arslanagic, Mihojevic, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Yalçın Kayan, Baku, Tijanic, Halil Akbunar, Di Santo
Gol: Dk. 31 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 39 Kerim Alıcı (Göztepe), Dk. 41 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
6. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Caner Erkin'in sol kanatta son çizgiden yaptığı ortaya Pesic'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
31. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Pesic'in kafayla indirdiği topu kontrol eden Borini, ceza yayının solundan uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük, 1-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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