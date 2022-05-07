Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

07.05.2022 17:03
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 EylülHakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali TunaDemir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Koray Altınay, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Kayode, YatabareKasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk,...

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Koray Altınay, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Kayode, Yatabare

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Hadergjonaj, Donk, Bruma, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Eysseric, Hajradinovic, Mabil, Fall, Muleka

Sarı kart: Dk. 45+1 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

4. dakikada konuk ekip sol taraftan köşe vuruşu kazandı. Eysseric'in ortasında ön direkte Fall'un kafa vuruşunda, Ziya Erdal son anda topu çizgiden çıkardı.

9. dakikada ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı. Kerem Atakan Kesgin'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

17. dakikada sol çaprazda topla buluşan Sefa Yılmaz, altıpastaki Kayode'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

30. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Atakan Kesgin'in şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

41. dakikada Özkan Yiğiter'in ara pasıyla ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Kayode'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

44. dakikada rakip defansın hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin ayağı kayınca Sivasspor mutlak bir golden oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

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Kerem Atakan Kesgin, Sefa Yılmaz, Ziya Erdal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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