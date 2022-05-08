Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk. 77 Murat Akşit), Muhammed Emin Sarıkaya (Dk. 33 Karim Hafes), Barış Başdaş, Campi, Awuku, Atakan Müjde, Jospin, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 46 Umut Taniş), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 77 Berat Mert), Haqi Osman (Dk. 69 Berat Yaman), Tetteh
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eren Albayrak, Emirhan Topçu, Ponck, Gökhan Gönül, Sabo (Dk. 88 Efe Tecimer), Phiri, Aminu Umar (Dk. 63 Pohjanpalo), Deniz Hümmet (Dk. 63 Mendes), Yusuf Sarı (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş), Cisse (Dk. 63 Bolasie)
Goller: Dk. 7 Aminu Umar, Dk. 10 Yusuf Sarı, Dk. 64 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Rahman Buğra Çağıran (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Gökhan Gönül, Dk. 74 Ponck (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Jospin (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında küme düşen iki takımın mücadelesinde Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.
64. dakikadaPhiri'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun solundan ağlara gitti: 1-3
73. dakikada Emirhan Topçu'nun ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.
Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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