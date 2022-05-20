Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.05.2022 22:08
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: AntalyaHakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih MazlumFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 64 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk.

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salih Mazlum

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov (Dk. 85 Naldo), Güray Vural, Fernando, Fredy (Dk. 64 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 64 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 85 Sinan Gümüş), Luiz Adriano (Dk. 88 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Taylan Antalyalı (Dk. 75 Cicaldau), Berkan Kutlu, Babel (Dk. 69 Kerem Aktürkoğlu), Halil Dervişoğlu (Dk. 89 Barış Alper Yılmaz), Gomis (Dk. 69 Mustafa Muhammed)

Goller: Dk. 45 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 78 Kudriashov, Dk. 80 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 78 Cicaldau, Dk. 90+5 Boey (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

46. dakikada Haji Wright'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

51. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gomis, topu ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada Gomis'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

77. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

83. dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 Galatasaray: 1 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Doğukan Sinik, Hakan Özmert, Sinan Gümüş, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Rus işgali ihtimali Finlandiya'yı tedirgin etti: NATO'ya üyelik sürecimizi hızlandırın
21:44 Premier Lig'de şaşkınlık yaratan olay! Kadın taraftar, yıldız futbolcunun kalçasına tokat attı
21:07 Milletin Sesi İstanbul mitinginin ayrıntıları netleşti: CHP'li vekiller Kılıçdaroğlu'nu halkın içinden dinleyecek
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 22:17:19. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement