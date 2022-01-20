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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

20.01.2022 22:22
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası oynanan 3 maçla tamamlandı.

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Kasımpaşa deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 yenerken, Aytemiz Alanyaspor da konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 6-0 mağlup etti.

Ligde dün olumsuz hava şartları nedeniyle 22. dakikada ertelenen ve bugün tamamlanan maçta ise Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

Sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de Gaziantep FK- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle ikinci yarı başlamadan tatil edildi. Kar yağışının sonraki gün de devam etmesi dolayısıyla maç ileri bir tarihe ertelendi.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İttifak Holding Konyaspor- Adana Demirspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Beşiktaş: 0-1

Göztepe-Demir Grup Sivasspor: 2-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0

Fenerbahçe- Altay: 2-1

Trabzonspor-GZT Giresunspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: 6-0

Galatasaray-Kasımpaşa: 1-3

Puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR22156139162351
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR21126333161742
3.FENERBAHÇE2210663527836
4.AYTEMİZ ALANYASPOR2210573832635
5.BEŞİKTAŞ2210573430435
6.ATAKAŞ HATAYSPOR2211293234-235
7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR2110473021934
8.ADANA DEMİRSPOR229763025534
9.YUKATEL KAYSERİSPOR228773029131
10.GAZİANTEP FK219482728-131
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR227962923630
12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK228682931-230
13.GALATASARAY227692731-427
14.GZT GİRESUNSPOR2275102122-126
15.KASIMPAŞA2266102730-324
16.GÖZTEPE2266102630-424
17.FRAPORT TAV ANTALYASPOR2265112334-1123
18.ÇAYKUR RİZESPOR2263132139-1821
19.ALTAY2253142437-1318
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR2143141737-2015

23. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

23 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Yeni Hatay)

16.00 Altay-İttifak Holding Konyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Aytemiz Alanyaspor (Çotanak)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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