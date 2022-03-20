Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1, Demir Grup Sivasspor evinde Altay'ı 2-1, Gaziantep FK konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1, Fenerbahçe de ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 yendi.
Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Süper Lig'de 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: 3-0
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa: 0-2
Göztepe- Aytemiz Alanyaspor: 0-2
Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: 2-1
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Altay: 2-1
Gaziantep FK-Galatasaray: 3-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Puan durumu
Ligde 30. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR
|30
|21
|7
|2
|58
|26
|32
|70
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|30
|16
|7
|7
|48
|33
|15
|55
|3.FENERBAHÇE
|30
|15
|8
|7
|50
|35
|15
|53
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|30
|14
|7
|9
|55
|47
|8
|49
|5.ADANA DEMİRSPOR
|30
|13
|9
|8
|46
|32
|14
|48
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|30
|14
|5
|11
|42
|31
|11
|47
|7.ATAKAŞ HATAYSPOR
|30
|14
|5
|11
|48
|46
|2
|47
|8.BEŞİKTAŞ
|30
|12
|10
|8
|44
|39
|5
|46
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|12
|7
|11
|36
|43
|-7
|43
|10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|30
|11
|8
|11
|34
|36
|-2
|41
|11.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30
|10
|10
|10
|40
|38
|2
|40
|12.GAZİANTEP FK
|30
|11
|7
|12
|40
|42
|-2
|40
|13.KASIMPAŞA
|30
|10
|8
|12
|45
|43
|2
|38
|14.YUKATEL KAYSERİSPOR
|30
|10
|8
|12
|43
|48
|-5
|38
|15.GALATASARAY
|30
|10
|8
|12
|40
|45
|-5
|38
|16.GZT GİRESUNSPOR
|30
|10
|5
|15
|32
|37
|-5
|35
|17.ALTAY
|30
|8
|5
|17
|31
|43
|-12
|29
|18.GÖZTEPE
|30
|7
|6
|17
|36
|50
|-14
|27
|19.ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|7
|5
|18
|29
|55
|-26
|26
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|30
|5
|5
|20
|23
|51
|-28
|20
31. hafta
Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
2 Nisan Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)
3 Nisan Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
4 Nisan Pazartesi:
20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay)
Kaynak: AA
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