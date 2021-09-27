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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

27.09.2021 22:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, İbrahim BozbeyTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail Köybaşı (Dk. 85 Abdülkadir Ömür), Berat Özdemir (Dk. 63 Gervinho), Hamsik, Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Djaniny, Nwakaeme, Cornelius (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Halis Özkahya, Alpaslan Dedeş, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail Köybaşı (Dk. 85 Abdülkadir Ömür), Berat Özdemir (Dk. 63 Gervinho), Hamsik, Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Djaniny, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 78 Ahmetcan Kaplan)

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk. 81 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy (Dk. 90 Novais), Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 70 Candeias), Emre Akbaba, Davidson (Dk. 90 Eduardo), Diedhiou (Dk. 70 Babacar)

Goller: Dk. 36 Diedhiou (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 42 Cornelius (Trabzonspor)

Kırmızı Kart: Dk. 75 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 79 Davidson, Dk. 80 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor ???????1-1 berabere kaldı.

64. dakikada sol taraftan rakibinden sıyrılarak son çizgiye inen Nwakame, topu uygun durumdaki Hamsik'e aktardı. Bu futbolcu kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

74. dakikada kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kalan Gervinho'nun şutunda, Serkan yatarak tehlikeyi önledi.

75. dakikada Hüseyin Türkmen, Babacar'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada Davidson'un pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası ceza alanı içinde Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu üsten kornere çeldi.

90+4. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı korner sonrası Edgar'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinden topu yatarak çıkarmayı başardı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Abdülkadir Ömür, Alpaslan Dedeş, Halis Özkahya, Gervinho, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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