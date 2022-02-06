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Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

06.02.2022 17:04
Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata YıldırımAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, EduardoGalatasaray: Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ekrem Kan, Ata Yıldırım

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Borja, Novais, Efkan Bekiroğlu, Candeias, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Eduardo

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Babel

Goller: Dk. 39 Eduardo (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

7. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağdan ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın kaleyi çaprazdan gören pozisyonda çektiği sert şutu kaleci Pena çıkardı. Dönen top, Eduardo'nun yarım volesiyle üst direğe çarparak çıktı. Ancak Eduardo'nun vuruşu sırasında hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23. dakikada Galatasaray'ın hızlı gelişen atağında sol kanattan Ömer Bayram'ın gönderdiği pasla ceza sahasına giren Cicaldau'nun vuruşunda, kaleci Marafona topu çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36. dakikada kazanılan topla sağ kanatta buluşan Juanfran'ın ceza sahası içine yaptığı sert ortaya Emre Akbaba ayak içiyle dokunmak istedi. Kaleye paralel giden meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Alanyaspor öne geçti. Novais'in ceza sahasına yaptığı ortada Eduardo kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında Alanyaspor defansı topu ceza sahası dışına çıkardı. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan da sekerek filelerle buluştu: 1-1.

45. dakikada sol kanattan içeri giren Ömer Bayram'ın ortasında topu defans uzaklaştırdı. Dönen topa Kerem Aktürkolu gelişine sert vurdu. Defansa çarparak kaleye giden topu kaleci çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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