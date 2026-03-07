Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor

Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor
07.03.2026 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 2. Futbol Ligi'nde (La Liga 2) mücadele eden Deportivo'nun Türkçe olarak yaptığı 'Bu idmanımız Türk dostlarımıza' paylaşımına Eskişehirspor, iki ülkenin kardeş olduğunu gösteren sembollerle karşılık verdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlaması ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump, Moron ve Rota'da bulunan İspanyol üslerini saldırı gerçekleştirmek amacıyla kullanmak istemişti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in "savaşa hayır" diyerek ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında Moron ve Rota'daki İspanyol üslerini kullanmasına izin vermedi.

TÜRKİYE VE İSPANYA ARASINDAKİ KARDEŞLİK BÜYÜYOR

Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından son günlerde sosyal medyada gündem oldu.

'ANTRENMANI TÜRK DOSTLARIMIZA ADIYORUZ'

Bu konuyla ilgili bir paylaşım da İspanya 2. Lig takımlarından Deportivo'dan geldi. Deportivo resmi sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe olarak 'Bugünkü antrenmanı Türk dostlarımıza adıyoruz' paylaşımı yaptı.

Futbol takımları da Türkiye ile İspanya arasındaki kardeşlik büyüyor

ESKİŞEHİRSPOR'DAN İKİ ÜLKENİN BAYRAKLARIYLA KARŞILIK

Eskişehirspor tarafı ise bu paylaşımı alıntılayarak, iki ülkenin bayraklarının kullandığı paylaşımla cevap verdi. Bu karşılıklı paylaşımlarla iki ülkenin taraftar grupları tarafından da olumlu karşılandı.

Futbol takımları da Türkiye ile İspanya arasındaki kardeşlik büyüyor

Uluslararası İlişkiler, Deportivo La Coruna, Eskişehirspor, La Liga, Türkiye, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Filistin devlet başkanı da anca İran’ı kınasın:) 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:11:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Futbol takımları da dahil oldu! Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.