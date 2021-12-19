Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 18. haftası, yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor- Tarsus İdman Yurdu: 0-0
Bucaspor 1928-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Eskişehirspor- Ankara Demirspor: 2-2
Şanlıurfaspor- Kırşehir Belediyespor: 1-1
Kırklarelispor- Uşakspor: 0-0
Pazarspor- Pendikspor: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Akhisarspor: 0-0
Kırmızı Grup:
Serik Belediyespor- Turgutluspor: 3-0
Sivas Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 3-1
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Diyarbekirspor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor- İnegölspor: 3-1
Somaspor- Hekimoğlu Trabzon: 3-0
Ankaraspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2
Kaynak: AA
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