TFF 2. Lig\'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu.

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TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Adıyaman FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Isparta 32'yi 3-0 yenen GMG Kastamonuspor, puanını 40'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
Ligin 18. haftasında yapılan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.ESENLER EROKSPOR
|17
|13
|1
|3
|34
|11
|23
|40
|2.1461 TRABZON FK
|17
|10
|5
|2
|31
|12
|19
|35
|3.BUCASPOR 1928
|16
|8
|7
|1
|22
|9
|13
|31
|4.ANKARASPOR
|17
|8
|7
|2
|23
|14
|9
|31
|5.VANSPOR FK
|17
|9
|4
|4
|23
|21
|2
|31
|6.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|17
|8
|6
|3
|24
|14
|10
|30
|7.DİYARBEKİRSPOR
|17
|7
|5
|5
|16
|14
|2
|26
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|17
|8
|2
|7
|23
|22
|1
|26
|9.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|18
|8
|2
|8
|25
|30
|-5
|26
|10.HES İLAÇ AFYONSPOR
|17
|6
|6
|5
|12
|12
|0
|24
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|17
|5
|5
|7
|14
|14
|0
|20
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|17
|5
|2
|10
|15
|21
|-6
|17
|13.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR
|17
|4
|5
|8
|12
|24
|-12
|17
|14.ALTINORDU
|17
|3
|7
|7
|19
|18
|1
|16
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|17
|3
|6
|8
|8
|15
|-7
|15
|16.KIRŞEHİR FK
|17
|4
|3
|10
|15
|28
|-13
|15
|17.BURSASPOR
|17
|3
|5
|9
|13
|29
|-16
|14
|18.ADIYAMAN FK
|17
|3
|3
|11
|13
|27
|-14
|12
|19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|16
|3
|5
|8
|15
|22
|-7
|11
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GMG KASTAMONUSPOR
|17
|12
|4
|1
|32
|14
|18
|40
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|10
|6
|1
|26
|12
|14
|36
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|17
|9
|6
|2
|22
|10
|12
|33
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|17
|8
|6
|3
|26
|12
|14
|30
|5.ISPARTA 32
|17
|10
|0
|7
|22
|19
|3
|30
|6.İSKENDERUNSPOR
|17
|9
|2
|6
|29
|23
|6
|29
|7.MENEMEN FK
|17
|8
|4
|5
|27
|23
|4
|28
|8.SOMASPOR
|17
|7
|5
|5
|19
|19
|0
|26
|9.İNEGÖLSPOR
|17
|6
|4
|7
|27
|26
|1
|22
|10.FETHİYESPOR
|17
|5
|7
|5
|23
|22
|1
|22
|11.KARAMAN FK
|17
|5
|6
|6
|18
|17
|1
|21
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|17
|6
|3
|8
|10
|17
|-7
|21
|13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|-8
|21
|14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|18
|5
|5
|8
|13
|16
|-3
|20
|15.SARIYER
|17
|4
|5
|8
|23
|28
|-5
|17
|16.DENİZLİSPOR
|17
|4
|3
|10
|17
|26
|-9
|15
|17.BELEDİYE DERİNCESPOR
|17
|3
|5
|9
|12
|20
|-8
|14
|18.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|17
|2
|7
|8
|15
|21
|-6
|13
|19.UŞAKSPOR
|17
|1
|2
|14
|7
|35
|-28
|5
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu. - Son Dakika