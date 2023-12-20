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TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu. - Son Dakika
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TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu.

TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

TFF 2. Lig\'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu.
20.12.2023 - 16:57,
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TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Adıyaman FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Isparta 32'yi 3-0 yenen GMG Kastamonuspor, puanını 40'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligin 18. haftasında yapılan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.ESENLER EROKSPOR17131334112340
2.1461 TRABZON FK17105231121935
3.BUCASPOR 1928168712291331
4.ANKARASPOR178722314931
5.VANSPOR FK179442321231
6.YENİ MERSİN İDMANYURDU1786324141030
7.DİYARBEKİRSPOR177551614226
8.ANKARA DEMİRSPOR178272322126
9.NAZİLLİ BELEDİYESPOR188282530-526
10.HES İLAÇ AFYONSPOR176651212024
11.KARACABEY BELEDİYESPOR175571414020
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI1752101521-617
13.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR174581224-1217
14.ALTINORDU173771918116
15.SERİK BELEDİYESPOR17368815-715
16.KIRŞEHİR FK1743101528-1315
17.BURSASPOR173591329-1614
18.ADIYAMAN FK1733111327-1412
19.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR163581522-711
NOT: Zonguldak Kömürspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAv.Puan
1.GMG KASTAMONUSPOR17124132141840
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER17106126121436
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK1796222101233
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1786326121430
5.ISPARTA 321710072219330
6.İSKENDERUNSPOR179262923629
7.MENEMEN FK178452723428
8.SOMASPOR177551919026
9.İNEGÖLSPOR176472726122
10.FETHİYESPOR175752322122
11.KARAMAN FK175661817121
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR176381017-721
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR175662230-821
14.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR185581316-320
15.SARIYER174582328-517
16.DENİZLİSPOR1743101726-915
17.BELEDİYE DERİNCESPOR173591220-814
18.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR172781521-613
19.UŞAKSPOR171214735-285

Kaynak: AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, GMG Kastamonuspor, Adıyaman, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu. - Son Dakika
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