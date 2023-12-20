TFF 2. Lig\'de 18. hafta maçları tamamlandı, liderler puan farkını korudu.

TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Adıyaman FK'yi deplasmanda 2-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu Isparta 32'yi 3-0 yenen GMG Kastamonuspor, puanını 40'a çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Ligin 18. haftasında yapılan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup: