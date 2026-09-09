ABD Başkanı Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı - Son Dakika
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ABD Başkanı Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı

ABD Başkanı Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail\'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı
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İsrail basınına göre, İngiltere Başbakanı Burnham, karardan önce Trump'ı yaptırımlarla ilgili bilgilendirdi, ABD Başkanı da itiraz etmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere öncülüğündeki 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlere yönelik yaptırım hamlesine itiraz etmediği öne sürüldü. ABD'li yetkililerin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria politikalarından duydukları endişeyi İngiliz yetkililerle paylaştığı belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İngiltere yönetimi yaptırım kararını duyurmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı süreç hakkında bilgilendirdi.

TRUMP'TAN İTİRAZ GELMEDİ

Görüşme hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Trump'ın planlanan yaptırımlara herhangi bir itirazda bulunmadığını ve İngiltere'den kararından vazgeçmesini istemediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine İngiltere'nin kararını açık şekilde kınamaktan kaçındığına dikkat çekildi.

ABD'li yetkililer ve Batılı diplomatlara göre Trump yönetimi, İngiltere'nin İsrail yerleşimlerine yönelik yeni yaptırım hamlesini engellemek için girişimde bulunmadı.

NETANYAHU YÖNETİMİNE MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Beyaz Saray'ın tutumu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin politikalarından Washington'da duyulan rahatsızlığın işareti olarak değerlendirildi.

Haberde, ABD yönetiminin yaptırım paketini doğrudan desteklemese de Netanyahu hükümetinin politikalarına ilişkin endişelerini İngiliz yetkililere ilettiği belirtildi.

HUCKABEE'NİN SÖZLERİNE BEYAZ SARAY'DAN MESAFE

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise İngiltere'nin yaptırım kararını sert sözlerle eleştirerek kararın "mantık dışı ve Yahudi halkına karşı ayrımcılık" olduğunu savundu.

Ancak Kanal 12'ye konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Büyükelçi Huckabee'nin ifadeleri Beyaz Saray veya Dışişleri Bakanlığı ile koordine edilmemiştir." açıklamasında bulunarak Huckabee'nin sözleriyle yönetimin tutumu arasına mesafe koydu.

E1 PROJESİ GERİLİMİN MERKEZİNDE

Batılı ülkelerin hamlesinin arkasında Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'daki kritik E1 bölgesinde yeni yerleşim inşa etme planı bulunuyor.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki coğrafi bağlantıyı ciddi biçimde etkileyecek E1 projesi, uluslararası toplumun uzun süredir karşı çıktığı başlıklardan biri.

İngiltere'nin yanı sıra Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç, İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yönelik ortak adım atacaklarını duyurdu.

İSRAİL'DEN İNGİLTERE'YE MİSİLLEME

İsrail ise yaptırım kararına karşı İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ayrıca İngiliz temsilcilerin Gazze'deki ateşkesi denetlemek amacıyla oluşturulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarılacağını ve İngiltere'nin Batı Şeria'daki Filistin güvenlik güçlerine yönelik eğitim faaliyetlerinin durdurulacağını açıkladı.

Önemli düzeltme: Kaynak metindeki "İngiltere Başbakanı Andy Burnham" ifadesi hatalı görünüyor. Andy Burnham İngiltere Başbakanı değil. Bu nedenle isim doğrulanmadan haberde kullanılmaması daha güvenli.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı - Son Dakika

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