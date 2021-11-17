TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta karşılaşmaları oynandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Hacettepe-68 Aksaray Belediyespor: 0-2
Kızılcabölükspor-Kuşadasıspor: 4-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 0-1
Siirt İl Özel İdaresi-Redoks Darıca Gençlerbirliği: 3-2
Alagöz Holding Iğdır-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 3-3
Bayrampaşa-Bitexen Düzcespor: 0-0
Harput Dibek Elazığ Karakoçan- Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3-0
İskenderunspor- Çarşambaspor: 3-0
52 Orduspor-Yomraspor: 1-1
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika Spor