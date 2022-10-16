Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig'de 7. hafta 3. Grup'ta yapılan tek maçla tamamlandı.
İnegöl İlçe Stadı'nda yapılan Bursa Yıldırımspor-Osmaniyespor maçını konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Kaynak: AA
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