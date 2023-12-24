Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Esat Sancaktar

???????Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Yusuf Sarı (Dk. 39 Zeneli), Emre Akbaba, Akintola, Yusuf Barasi

???????Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Ufuk Akyol, Kaluzinski, Bytyqi, Van de Streek, Ege Bilsel, Buksa

Goller: Dk. 1 Akintola, Dk. 45 Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 32 Ege Bilsel (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

1. dakikada maçın başlangıç vuruşunun ardından gelişen atakta Yusuf Sarı'nın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Akintola'nın ceza alanı içinde vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada Michut'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Akintola'nın sol kanattan girdiği ceza alanında sol ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta top, yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ortasında ceza sahasında müsait pozisyonda yükselen Van de Streek'in kafa vuruşu etkisiz kalınca top dışarı çıktı.

37. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında penaltı noktası civarında yükselen Buksa'nın kafa vuruşunda, yere de çarpan top kaleci Magomedaliev'de kaldı.

44. dakikada sol kanattan Buksa'nın ortasında Van de Streek'in kafa vuruşunda, top sağ kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

45. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Zeneli'nin ortasında kale sahası içinde Emre Akbaba göğsüyle dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar kale arkası bölümde büyük boy Türk ve Filistin bayrakları açtı.

Adana Demirsporlu futbolcular da seremoniye, formalarının üzerine giydikleri üstünde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu antrenman formasıyla çıktı.