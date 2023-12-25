Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Volkan Ahmet Narinç, Ali Tuna

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 41 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, da Costa (Dk. 86 Gomis)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 37 Sinan Osmanoğlu (Dk. 63 Anıl Yaşar)), Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic (Dk. 81 Minchev), Benhur Keser (Dk. 46 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 81 Gustavo), Gaich

Goller: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 60 da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 ve 73 Gaich (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: 45+7 Hojer (Çaykur Rizespor)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

60. dakikada Kasımpaşa tekrar öne geçti. Rizespor savunmasında Mithat Pala'nın hatalı pasında araya giren Fall ceza yayı gerisindeki Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan da Costa, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

73. dakikada maça yeniden denge geldi. Olawoyin'in uzun pasında topla buluşan Zeqiri ceza sahasına kadar topu sürerek pasını Gaich'e aktardı. Arka direkte topla buluşan Gaich çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2

90. dakikada sağdan Gustavo'nun ceza sahasına doğru uzak direğe ortasında Minchev'in yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

90+3. dakikada sağ kanattan Winck'in ortasında penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topa yükselen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.