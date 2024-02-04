Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 75 Sadiku), Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Ngoy), da Costa (Dk. 86 Zai)
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 24 Fatih Aksoy), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 65 Yusuf Özdemir), Novais (Dk. 64 Eduardo), Augusto (Dk. 83 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 65 Janvier)
Goller: Dk. 28 Porozo (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor), Dk. 36 Gökhan Gül, Dk. 59 Fall (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 54 Richard, Dk. 90+4 Leroy Fer, Dk. 90+4 Furkan Bayır, Dk. 90+5 Balkovec (Corendon Alanyaspor)
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.
50. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü.
52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto, kaleci Ali Emre'den sıyrıldı. Turuncu-yeşilli futbolcu, sol çapraza açılan topu dar açıdan kaleye göndermek istese de araya giren Porozo, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul sağına yatarak topun sahibi oldu.
59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Winck, ceza sahası içi sağ çaprazda buluştuğu topu sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un çeldiği top, sol çaprazdaki Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadaki Balkovec engellediği topu yerdeyken uzaklaştırmak istedi. Altıpas üzerinde meşin yuvarlağı alan da Costa, pasını daha uygun durumdaki Fall'a aktardı. Senegalli oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.
84. dakikada Alanyaspor net pozisyonda direğe takıldı. Janvier'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eduardo, son çizgide topu altıpas gerisine çevirdi. Burada uygun durumdaki Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
90+6. dakikada Balkovec'in soldan ortaladığı topa altıpas içinde arka direkteki Sisto kafayla vurdu. Kaleci Ali Emre meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
Mücadeleyi 1-0 geriden gelen Kasımpaşa 2-1 kazandı.
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