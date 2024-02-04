 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Futbol: Trendyol Süper Lig

Futbol: Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Goller Porozo (Corendon Alanyaspor), Gökhan Gül ve Fall (Kasımpaşa) tarafından atıldı. Mücadeleyi 1-0 geriden gelen Kasımpaşa 2-1 kazandı.

04.02.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 75 Sadiku), Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Ngoy), da Costa (Dk. 86 Zai)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 24 Fatih Aksoy), Furkan Bayır, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 65 Yusuf Özdemir), Novais (Dk. 64 Eduardo), Augusto (Dk. 83 Sisto), Efecan Karaca (Dk. 65 Janvier)

Goller: Dk. 28 Porozo (Kendi kalesine) (Corendon Alanyaspor), Dk. 36 Gökhan Gül, Dk. 59 Fall (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 54 Richard, Dk. 90+4 Leroy Fer, Dk. 90+4 Furkan Bayır, Dk. 90+5 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.

50. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğulcan Çağlayan'ın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto, kaleci Ali Emre'den sıyrıldı. Turuncu-yeşilli futbolcu, sol çapraza açılan topu dar açıdan kaleye göndermek istese de araya giren Porozo, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası yayının solundan çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul sağına yatarak topun sahibi oldu.

59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Winck, ceza sahası içi sağ çaprazda buluştuğu topu sert bir şekilde altıpasa gönderdi. Kaleci Ertuğrul'un çeldiği top, sol çaprazdaki Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadaki Balkovec engellediği topu yerdeyken uzaklaştırmak istedi. Altıpas üzerinde meşin yuvarlağı alan da Costa, pasını daha uygun durumdaki Fall'a aktardı. Senegalli oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

84. dakikada Alanyaspor net pozisyonda direğe takıldı. Janvier'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eduardo, son çizgide topu altıpas gerisine çevirdi. Burada uygun durumdaki Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+6. dakikada Balkovec'in soldan ortaladığı topa altıpas içinde arka direkteki Sisto kafayla vurdu. Kaleci Ali Emre meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

Mücadeleyi 1-0 geriden gelen Kasımpaşa 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Recep Tayyip Erdoğan, Oğulcan Çağlayan, Oğuzhan Çakır, Aytaç Kara, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:11:57. #1.12#
SON DAKİKA: Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement