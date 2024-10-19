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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütokikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Dubois, Shelvey, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed Kutucu, ThiamGöztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma, Solet,...

19.10.2024 20:17
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Savranlar, Murat Ergin Gözütok

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Melih Kabasakal, Robin Yalçın, Claro, Dubois, Shelvey, Midtsjö, Emre Akbaba, Saiz, Ahmed Kutucu, Thiam

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Djalma, Solet, Ahmed Ildız, Matsuki, Romulo, Juan

Gol: Dk. 19 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kart: Dk. 27 Matsuki (Göztepe)

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada Matsuki'nin sol taraftan kullandığı kornerde Heliton'un penaltı noktası civarından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Eyüpspor öne geçti. Saiz'in pasında ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Thiam, şutunu çekti. Kaleci Lis'den dönen topu tamamlayan Ahmed Kutucu, fileleri havalandırdı: 1-0

24. dakikada Ahmed Kutucu'nın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Lis, topu direk dibinden çeldi. Dönen topu önünde bulan Dubois'in şutunda, kaleci Lis yine gole izin vermedi. Seken topu kontrol eden Emre Akbaba, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Robin Yalçın'a aktardı. Robin Yalçın'ın zayıf vuruşunda Lis, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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