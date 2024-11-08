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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Abdullah Uğur SarıKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Ben Ouanes, Hajradinovic, Barak, Brekalo, FallBellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah,...

08.11.2024 21:47
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Abdullah Uğur Sarı

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku, Ben Ouanes, Hajradinovic, Barak, Brekalo, Fall

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Baran Ali Gezek, Cardoso, Bahoken

Gol: Dk. 23 Kartal Kayra Yılmaz (Penaltıdan) (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Bahoken, Dk. 33 Attamah (Bellona Kayserispor)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Bellona Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

11. dakikada soldan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Bahoken'in göğsüyle indirdiği topu Bourabia sağdan bindiren Gökhan Sazdağı'nın önüne bıraktı. Gökhan'ın sağ çaprazdan kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

21. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. 19. dakikada soldan gelişen ani atakta Cardoso'nun ortasında altı pasta Bahoken'in şutunda Yasin'in müdahalesiyle top kornere gitti. VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi üzerine ekrana gelen hakem Mehmet Türkmen, penaltı kararına hükmetti.

23. dakikada penaltı atışını kullanan Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Maçın ilk yarısı Bellona Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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