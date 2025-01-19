Futbol: Trendyol Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünalikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, ThiamCorendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir,...

19.01.2025 20:16
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Murat Temel, Emrah Ünal

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Ampem, Emre Akbaba, Ahmed Kutucu, Thiam

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Makouta, Richard, Efecan Karaca, Janvier, Augusto, Cordova

Gol: Dk. 45+3 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Thiam (ikas Eyüpspor), Dk. 33 Makouta (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Ampem'in sağ taraftan çizgiye kadar indikten sonra yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Tayfur Bingöl gelişine vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi.

21. dakikada Vezo'nun sağ taraftan gönderdiği pasla hareketlenen Ampem'in ceza sahası önünden şutunda Thiam'a çarpan top ağlarla buluştu. VAR incelemesinin ardından 25. dakikada ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

45+3. dakikada ev sahibi ekibin golü geldi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtarsa da seken topu arka direkte Robin Yalçın tamamladı: 1-0.

İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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