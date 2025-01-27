Futbol: Trendyol Süper Lig

Spor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kapluhan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 78 Espinoza), Opoku, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 61 Can Keleş), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Hajradinovic, Barak (Dk. 78 Cafu), Brekalo, Fall

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Rivas (Dk. 77 Recep Burak Yılmaz), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam (Dk. 70 Rui Pedro), Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Fernandes (Dk. 77 Bamgboye), Aboubakar (Dk. 77 Strandberg)

Goller: Dk. 15 Boutobba, Dk. 20 Cemali Sertel, Dk. 45+11 (Penaltıdan) ve 58 Aboubakar (Atakaş Hatayspor), Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 39 Kilama (Kendi kalesine), Dk. 54 Aytaç Kara, Dk. 68 Fall, Dk. 75 Winck (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 8 Calvo (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Görkem Sağlam, Dk. 35 Erce Kardeşler, Dk. 55 Rivas (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+6 Opoku, Dk. 70 Ben Ouanes, Dk. 88 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 5-4 mağlup etti.

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet özlemine son veren lacivert-beyazlılar, puanını 25'e çıkardı. Ligde 9 maçtır kazanamayan Hatayspor ise 10 puanda kaldı.

54. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Barak, pasını Brekalo'ya verdi. Bu oyuncunun ceza yayının gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Kilama'dan döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Aytaç Kara, yaptığı vuruşta fileleri havalandırdı: 3-3.

58. dakikada Atakaş Hatayspor dördüncü golünü kaydetti. Görkem Sağlam'ın soldan kullandığı kornerde Aboubakar'ın altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-4.

65. dakikada Winck'in ceza sahasının sağında yerden çıkardığı şutta top direğe çarparak oyun alanı dışına çıktı.

68. dakikada ev sahibi takım yeniden skora dengeyi getirdi. Winck'in sağ çaprazda yerden ortasında Fall, altıpasın içinden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi: 4-4.

75. dakikada Kasımpaşa ilk kez öne geçti. Ben Ouanes'in soldan ortasında Winck'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-4.

Kasımpaşa, toplam 9 golün atıldığı karşılaşmadan 5-4 galip ayrıldı.