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Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünalikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Umut Meraş), Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar (Dk. 46 Yalçın Kayan), Emre Mor (Dk. 90+10 Hamza Akman), Ampem (Dk.

31.01.2025 22:46
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Seyfettin Ünal

ikas Eyüpspor: Muhammed Birkan Tetik, Tayfur Bingöl (Dk. 74 Umut Meraş), Robin Yalçın, Vezo, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Halil Akbunar (Dk. 46 Yalçın Kayan), Emre Mor (Dk. 90+10 Hamza Akman), Ampem (Dk. 90+10 Hüseyin Maldar), Thiam

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Ziya Erdal (Dk. 87 Emirhan Başyiğit), Charisis, Tolga Ciğerci, Moutoussamy, Turgunboev, Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Poungouras), Manaj (Dk. 88 Alaaddin Okumuş)

Gol: Dk. 89 Thiam (ikas Eyüpspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 10 Radakovic, Dk. 85 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Ömer Erdoğan (Teknik direktör), Dk. 84 Ziya Erdal (Net Global Sivasspor), Dk. 45+1 Melih Kabasakal, Dk. 74 Caner Erkin (ikas Eyüpspor)

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yendi.

51. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Emre Mor, Charisis'e çalım attıktan sonra ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere çeldi.

58. dakikada Caner Erkin'in ortasında Emre Akbaba, penaltı noktası yakınlarından kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural, topu kornere gönderdi.

63. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında orta sahada kafayla topu önüne alan Manaj, Vezo'yu geçtikten sonra kaleci Birkan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Birkan, meşin yuvarlağı önledi.

89. dakikada Eyüpspor golü buldu. Caner Erkin'in pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Emre Mor, altıpasın önüne doğru ortaladı. Bu noktada bulunan Thiam, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0.

Karşılaşma, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA

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