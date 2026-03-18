Futbol: Trendyol Süper Lig

18.03.2026 22:07
Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Gökhan Barcın, Bilal Gölen

ikas Eyüpspor: Monteiro, Calegari (Dk. 78 Talha Ülvan), Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş, Radu (Dk. 85 Manga), Baran Ali Gezek, Legowski (Dk. 78 Raux Yao), Torres, Metehan Altunbaş (Dk. 56 Pintor), Umut Bozok

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savi, Lövik (Dk. 46 Pina), Zubkov (Dk. 89 Nwakaeme), Oulai (Dk. 84 Bouchouari), Folcarelli, Muçi, Umut Nayir (Dk. 46 Augusto), Onuachu (Dk. 84 Mustafa Eskihellaç)

Gol: Dk. 66 Augusto (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Metehan Altunbaş, Dk. 62 Legowski, Dk. 90 Taşkın İlter (ikas Eyüpspor), Dk. 77 Oulai (Trobzonspor)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

54. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Zubkov, sağdan ceza sahasına giren Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

58. dakikada ikas Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Radu'nun ceza sahasına ortasında iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı gitti.

64. dakikada Trabzonspor hızlı çıktı. Muçi'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ozan Tufan'ın sert şutunda kaleci Monteiro meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

66. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Zubkov kale sahası içine ortaladı. Savunmadan önce topa vuran Augusto meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

75. dakikada Eyüpspor kalecisi Monteiro'nun uzaklaştırmak istediği top Zubkov'da kaldı. Bu futbolcu, ceza yayı üzerindeki Onuachu'yu toplu buluşturdu. Nijeryalı oyuncunun sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Zubkov uzak direğe ortaladı. Savunmanın arkasında kendisini unutturan Nwaiwu'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Trabzonspor 90 dakikadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 22:38:30.
Advertisement
