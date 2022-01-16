Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 6. hafta müsabakaları tamamlandı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Kireçburnu- Ataşehir Belediyespor: 0-7
Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler: 3-1
Karadeniz Ereğli Belediyespor- Beşiktaş Vodafone: 1-7
Hatayspor- Fatih Vatanspor: 0-3
1207 Antalyaspor- Kocaeli Bayan Futbol Kulübü: 3-1
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget- Altay: 1-0
B Grubu:
Fatih Karagümrük-Bitexen Adana İdmanyurduspor: 1-1
Galatasaray Hepsiburada- Konak Belediyespor: 1-1
Kayseri Kadın Futbol Kulübü- Trabzonspor: 1-0
Bitexen Sivasspor- İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 2-1
Çaykur Rizespor-ALG Spor: 0-3
Dudullu-Hakkarigücü: 1-4
Kaynak: AA
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