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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

02.02.2022 18:30
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yapıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta müsabakaları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Hatayspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1-2

Kireçburnu- Fenerbahçe: 0-10

Ataşehir Belediyespor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-2

Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor: 1-1

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü- Altay: 1-2

Beşiktaş Vodafone-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0

B Grubu:

Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 0-0

ALG Spor- Fatih Karagümrük: 2-0

Trabzonspor- Galatasaray Hepsiburada: 1-2

Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Sivasspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Dudullu: 2-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Hakkarigücü: 0-4

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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Son Dakika Spor


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